Модель рассказала об $1 млн от Вайнштейна за молчание о домогательствах

Амбра Баттилана Гутьеррес, модель итальяно-филиппинского происхождения, получила $1 млн от продюсера Харви Вайнштейна в 2015 году за молчание о сексуальных домогательствах. Об этом она рассказала в интервью журналу New Yorker.

По словам Гутьеррес, в апреле 2015 года она подписала 18-страничное юридическое соглашение, согласно которому она обязалась хранить молчание о домогательствах со стороны Вайнштейна. Она отметила, что на тот момент плохо владела английским языком, а ее адвокат посоветовал ей подписать соглашение, назвав это «лучшим решением для нее и ее семьи».

«Я даже не понимала, что я делаю со всеми этими документами. В тот момент, когда я подписала соглашение, я почувствовала, что совершаю ошибку», — вспоминает модель. По ее словам, адвокат Вайнштейна «задрожал в тот момент, когда я взяла ручку».

Как отмечает New Yorker, Вайнштейн часто пользовался подобными соглашениями, чтобы уклоняться от обвинений в сексуальных домогательствах. Он также скрывал данные о выплатах жертвам домогательств. По словам Боба Вайнштейна, брата Харви, в 1999 году он перевел со своего личного счета £250 тыс. (около $600 тыс.) на счета двух женщин в Великобритании. Впоследствии они обвинили Харви Вайнштейна в домогательствах. По словам Боба, брат ввел его в заблуждение.

Секс-скандал разгорелся в начале октября, когда газета The New York Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна к актрисам, в том числе к Анджелине Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.

После публикации еще несколько десятков женщин обвинили Вайнштейна в домогательствах. Затем продюсера уволили из собственной компании Weinstein Company, лишили наград и членства в киноакадемиях. Впоследствии Вайнштейн раскаялся в своем поведении и принес извинения. В середине октября Weinstein Company начала переговоры о продаже.

По данным газеты The Wall Street Journal, первое официальное предложение о покупке компании поступило от экс-главы управления США по делам малого бизнеса Марии Контрерас-Свит. Она планирует переименовать Weinstein Company, а также поменять гендерный состав совета директоров. Кроме того, в планы Контрерас-Свит входит создание фонда помощи женщинам, пострадавшим от домогательств Вайнштейна.