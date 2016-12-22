Путин уволил посла России в Азербайджане

Президент Владимир Путин освободил Владимира Дорохина от обязанностей посла России в Азербайджане. Указ президента от 27 ноября 2017 года опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Дорохина Владимира Дмитриевича от обязанностей Чрезвычайного и полномочного Посла Российской Федерации в Азербайджанской Республике», — говорится в указе.

Владимир Дорохин занимал пост посла России в Азербайджане с февраля 2009 года. С августа 2001-го по октябрь 2005 года находился на должности посла России в Замбии. С апреля 1998-го по 1999 год был заместителем директора и и.о. директора Департамента по культурным связям и делам ЮНЕСКО МИД России, а в 1999–2001 годах — директором этого департамента.

С 1991 по 1997 год занимал пост советника-посланника посольства СССР, а затем России в Венгрии. В 1977–1991 годах работал в центральном аппарате МИД СССР и МИД России, а также в дипломатических представительствах за рубежом.

Указом президента России от 22 мая 2014 года Дорохин был награжден орденом Дружбы «за достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в социально-экономическое развитие Российской Федерации».