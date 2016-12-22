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МИД России сообщил об обстреле российского посольства в Дамаске
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МИД России сообщил об обстреле российского посольства в Дамаске
Политика, 19:44
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МИД России сообщил об обстреле российского посольства в Дамаске

Министерство иностранных дел России сообщает о разрыве мины у внешнего ограждения российского посольства в Дамаске. Из-за этого были повреждены что повредило системы электро- и водоснабжения здания. Об этом говорится в соответствующем заявлении, опубликованном на сайте МИД.

Террористы обстреляли здание посольства 20 ноября около 11:35 мск (10:35 по местному времени). Один снаряд попал во внешнее ограждение дипмиссии, которое примыкает к его жилому комплексу. В результате разрыва 122-мм мины повреждена стена здания, линии электропередач и система водоснабжения. Сотрудники посольства не пострадали.

Москва осуждает эту атаку террористов и надеется, что западные страны Запада осудят ее. «Надеемся, что у наших столь активных на сирийском направлении западных коллег по Совету Безопасности ООН хватит духа, чтобы не отмолчаться, а дать соответствующую публичную оценку инциденту, когда под угрозой оказались жизни российских дипломатов», — говорится в сообщении.

Россия не раз привлекала внимание мирового сообщества к обстрелам в Дамаске, которые ведут боевики. «Мы уже отмечали, что в результате таких наглых действий экстремистов гибнут и получают увечья мирные жители — женщины, дети и старики. Указывали мы и на то, что мишенью целенаправленно становится российская дипмиссия», — заключили в МИДе.

Минувшим летом российское посольство в Дамаске обстреляли несколько раз. 16 июля боевики обстреляли два квартала Дамаска, включая центральный район Мазраа, где находится российское посольство. Также здание диппредставительства подверглось минометным обстрелам из столичного района Джобар 24–25 июля. Последний обстрел случился 2 августа. 

Теги: МИД России , обстрел , Дамаск , Посольство России
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