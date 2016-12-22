Посол России в США заявил о готовности Госдепа к конструктивному диалогу

После вступления в должность новый посол России в США Анатолий Антонов увидел у Госдепа готовность к конструктивному диалогу, несмотря на существующие разногласия. Об этом он заявил на торжественном приеме в российском посольстве, передает «РИА Новости».

«Несмотря на то что я приступил к работе в сложной ситуации, отношение ко мне в госдепартаменте США и других ведомствах, где я успел побывать за это время, приветливое и доброжелательное. При этом американские коллеги выражают настрой на конструктивный диалог», — заявил Антонов. Посол подчеркнул, что российские дипломаты готовы работать в таком ключе «и намерены приложить максимум усилий для продвижения позитивной повестки дня в российско-американских делах».

Антонов отметил, что успешно достигнутые договоренности между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным также показывают взаимный интерес к развитию двусторонних отношений. «Последний контакт между российским и американским президентами на полях саммита АТЭС во Вьетнаме и их совместное заявление по Сирии доказало, что наши страны нуждаются друг в друге и могут достичь согласия для совместной работы», — подчеркнул посол.

Накануне официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп считает необходимым сотрудничество с Путиным в интересах решения глобальных проблем. До этого Дональд Трамп назвал противников хороших отношений с Россией «ненавистниками» и «дураками».