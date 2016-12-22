Сечин в четвертый раз не явился в суд по делу Улюкаева

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в четвертый раз не явился в Замоскворецкий суд, куда его вызвали в качестве свидетеля по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, передает корреспондент РБК.
В ходе заседания судья зачитал поступившее в суд сообщение адвоката Сечина Николая Клёна. Он уведомил суд о напряженном графике главы «Роснефти». По словам адвоката, 27 и 28 ноября Сечин находится в командировке в Риме, и «его график определяется в том числе на международном уровне и является обязательным». «До конца года ожидается усиление напряженности», — зачитал судья слова Клёна. По его словам, Сечину нечего добавить к тем показаниям, которые он давал ранее.
Допрос Алексея Улюкаева. Онлайн-трансляция
В Замоскворецком суде Москвы 27 ноября проходит очередное заседание по делу Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в размере $2 млн. Суд вызвал Игоря Сечина повесткой на этот день в четвертый раз. Адвокат Улюкаева Лариса Каштанова заявляла, что сторона защиты готова представлять суду дальнейшие доказательства только после того, как будет допрошен глава нефтяной компании. Она также подчеркнула, что ее подзащитный не будет давать показания, пока не допросят Сечина.
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в разговоре с РБК высказал мнение, что неоднократные попытки вызова Сечина в суд являются «сознательно организованной кампанией по дискредитации самого суда и содержания судебного процесса против Улюкаева».
Сечин пропустил три заседания по делу Улюкаеву 13, 15 и 22 ноября. Его адвокаты направили письмо в суд, в котором сообщили, что из-за плотного графика Сечин не сможет посещать заседания суда до конца 2017 года. Глава «Роснефти» ранее отмечал, что готов явиться в суд, если это не нанесет ущерба его обязанностям перед компанией.
Экс-министр экономического развития обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере). По информации следствия, Улюкаев требовал от Сечина $2 млн в качестве взятки за выдачу «положительного заключения и оценки в отношении сделки по приобретению ПАО «НК «Роснефть» государственного пакета акций ПАО «АНК «Башнефть».