Google ответил Роскомнадзору о мерах в адрес RT и Sputnik

Компания Google ответила на запрос Роскомнадзора об изменениях алгоритма выдачи новостного контента и понижения позиций российских СМИ RT и Sputnik. Ответ опубликован на сайте ведомства.
Вице-президент компании Никлас Лундблад сообщил, что речь не шла о переучете отдельных сайтов. «Господин Шмидт имел в виду постоянные усилия компании Google по улучшению качества поиска», — подчеркнул он.
Ранее стало известно о заявлении исполнительного директора Alphabet Inc (головной компании поискового сервиса) Эрика Шмидта, согласно которому специалисты Google работают над решением, позволяющим снизить уровень выдачи сайтов с «русской пропагандой». Шмидт добавил, что Google не будет блокировать эти сайты.
Роскомнадзор направил в Google запрос с просьбой разъяснить, о каких мерах идет речь, и сообщил, что займется проработкой ответных санкций.
В МИД России, комментируя высказывание Шмидта, сообщили, что целенаправленное понижение определенных сайтов в выдаче будет являться цензурой и нарушением свободы слова.
В ноябре американский Минюст потребовал внесения телеканала RT America в реестр иностранных агентов. Компания T&R Productions LLC, которая занимается производством программ и вещанием RT в США, была записана в соответствующий список. Reston Translator, которая транслирует радиопрограммы Sputnik, также была зарегистрирована как иноагент.