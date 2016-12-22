Эрдоган назвал условие ухода в отставку

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что уйдет в отставку в том случае, если глава оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу докажет обвинения в коррупции в адрес турецкого президента. Об этом сообщает телеканал NTV.

«Если у вас есть доказательства, то представьте их, и я дам ответ. Иначе признайтесь в том, что оклеветали меня и извинитесь. Пусть докажет, что у меня есть банковский счет за границей. Он обвинял меня в том, что я отправил миллионы долларов за рубеж. Если не сможет доказать — пусть уходит из политики. А если сможет, то я уйду в отставку», — сказал Эрдоган. Он также назвал Кылычдароглу «лицемером», который «бездоказательно лжет обо мне и моей семье».

В июле 2017 года в Стамбуле прошла массовая акция протеста против Эрдогана. В ней приняли участие более 100 тыс. человек. Она стала частью 25-дневного «Марша за справедливость», организатором которого выступил Кылычдароглу. Активисты требовали отменить чрезвычайное положение в стране (его ввели после попытки госпереворота в Турции летом 2016 года), а также прекратить преследование политических оппонентов Эрдогана.

Кылычдароглу также выступал против изменений в Конституции страны, которые были внесены по итогам референдума в апреле 2017 года. Тогда были расширены полномочия турецкого лидера.