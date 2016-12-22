Эрдоган рассказал о достигнутой по телефону договоренности с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщил о достижении договоренности о совместной борьбе с террористами, передает Reuters. По его словам, Вашингтон готов присоединиться к борьбе Турции против Рабочей партии Курдистана.
В пресс-службе турецкого президента сообщили, что Эрдоган и Трамп договорились о совместной борьбе с Рабочей партией Курдистана, РПК, «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в России) и структурами оппозиционного мусульманского проповедника Фетуллаха Гюлена.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя разговор, также сообщил журналистам, что Трамп пообещал Эрдогану прекратить поставки оружия курдской организации YPG, сражающейся в Сирии, передает агентство Anadolu. Ее в Турции считают военизированным крылом РПК. «Трамп дал четкое указание генералам, что отныне поставки оружия YPG осуществляться не будут. Глава Белого Дома четко высказался по вопросу прекращения этого сумасшествия », — заявил Чавушоглу.
Власти Турции неоднократно осуждали США за поддержку курдских формирований, участвующих в борьбе против ИГ в Сирии. Это связано с масштабным курдским движением в самой Турции. Крупнейшая курдская партия страны, РПК, запрещена властями и считается террористической организацией как в самой Турции, так и в США и ЕС. В то же время, Россия не признает членов РПК террористами.
В мае стало известно о том, что США начали поставку оружия курдским формированиям, входящим в состав Сирийских демократических сил (СДС). Эдоган выступил с осуждением этого решения, подчеркнув, что полученное оружие может быть использовано курдами против Турции.