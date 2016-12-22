Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Сделано в России
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,95 58,24 EUR Нал. 69,97 69,02 USD Бирж. 58,37 -0,08 EUR Бирж. 69,62 +0,38 USD ЦБ. 58,53 +0,07 EUR ЦБ. 69,33 +0,15 EUR/USD 1,19 +0,01 BTC/USD Бирж. 8253,85 +253,85 ММВБ 2161,17 +0,59% РТС 1166,09 +0,64% Brent 63,73 +0,49% DJIA 23557,99 +0,14% Nasdaq 6889,16 +0,32% FTSE 7409,64 -0,10%
Эрдоган рассказал о достигнутой по телефону договоренности с Трампом
Лента новостей
Банк BNP Paribas отказался поддерживать табачные компании 00:54, Общество Эрдоган рассказал о достигнутой по телефону договоренности с Трампом 00:40, Политика Число жертв пожара в гостинице в Батуми достигло 12 человек 24 ноя, 23:57, Общество СМИ узнали об аресте экс-продюсера канала TRT по делу об убийстве Карлова 24 ноя, 23:48, Политика Прокуратура начала проверку взрыва газа в Мурманске 24 ноя, 23:47, Общество Госкино Украины прокомментировало возможность запрета сериала «Сваты» 24 ноя, 23:31, Общество «Росгосстрах» полностью обновил свой состав директоров 24 ноя, 23:30, Бизнес При пожаре в гостинице в Батуми погибли четыре человека 24 ноя, 23:07, Общество Захарченко поздравил Пасечника со вступлением в должность главы ЛНР 24 ноя, 22:56, Политика В погоне за компромиссом: чем завершился саммит ЕС и постсоветских стран 24 ноя, 22:13, Политика С продуктовой базы в Москве похитили более 300 кг красной икры 24 ноя, 22:04, Общество Минобороны опубликовало видео ударов Ту-22М3 по боевикам в Дейр-эз-Зоре 24 ноя, 22:01, Политика УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Зенита» 24 ноя, 21:51, Спорт Порошенко рассказал о планах на «четыре союза» с Европой 24 ноя, 21:40, Политика В Верховной раде прокомментировали уход Плотницкого с поста главы ЛНР 24 ноя, 21:32, Политика СМИ анонсировали переход нападающего сборной России в английский клуб 24 ноя, 21:31, Спорт Группу «украинских диверсантов» обвинили в «покушении» на глав ДНР и ЛНР 24 ноя, 21:18, Политика В Совфеде оценили влияние смены власти в ЛНР на минские соглашения 24 ноя, 21:07, Политика Полиция Лондона проверила сообщения о стрельбе на станциях метро 24 ноя, 21:05, Общество Адвокат Улюкаева прокомментировала публикацию показаний Сечина 24 ноя, 20:51, Политика Беспилотники Египта уничтожили 15 причастных к теракту в мечети боевиков 24 ноя, 20:37, Политика Бывшего главу ЛНР назначили уполномоченным по минским соглашениям 24 ноя, 20:32, Политика Алексей Мордашов купил сеть клиник в Северо-Западном регионе 24 ноя, 20:31, Бизнес Олимпийские чемпионы раскритиковали решение МОК по России на Сочи-2014 24 ноя, 20:21, Общество Пять человек погибли в аварии на трассе в Чувашии 24 ноя, 20:07, Общество Глава МОК пообещал «справедливое решение» по участию России в Олимпиаде 24 ноя, 19:54, Общество Глава спецслужб ЛНР объявил себя новым главой республики 24 ноя, 19:43, Политика Четверо рабочих пострадали при обрушении грунта в Москве 24 ноя, 19:41, Общество
Эрдоган рассказал о достигнутой по телефону договоренности с Трампом
Политика, 00:40
0
Эрдоган рассказал о достигнутой по телефону договоренности с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщил о достижении договоренности о совместной борьбе с террористами, передает Reuters. По его словам, Вашингтон готов присоединиться к борьбе Турции против Рабочей партии Курдистана.

В пресс-службе турецкого президента сообщили, что Эрдоган и Трамп договорились о совместной борьбе с Рабочей партией Курдистана, РПК, «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в России) и структурами оппозиционного мусульманского проповедника Фетуллаха Гюлена.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя разговор, также сообщил журналистам, что Трамп пообещал Эрдогану прекратить поставки оружия курдской организации YPG, сражающейся в Сирии, передает агентство Anadolu. Ее в Турции считают военизированным крылом РПК. «Трамп дал четкое указание генералам, что отныне поставки оружия YPG осуществляться не будут. Глава Белого Дома четко высказался по вопросу прекращения этого сумасшествия », — заявил Чавушоглу.

Власти Турции неоднократно осуждали США за поддержку курдских формирований, участвующих в борьбе против ИГ в Сирии. Это связано с масштабным курдским движением в самой Турции. Крупнейшая курдская партия страны, РПК, запрещена властями и считается террористической организацией как в самой Турции, так и в США и ЕС. В то же время, Россия не признает членов РПК террористами.

В мае стало известно о том, что США начали поставку оружия курдским формированиям, входящим в состав Сирийских демократических сил (СДС). Эдоган выступил с осуждением этого решения, подчеркнув, что полученное оружие может быть использовано курдами против Турции.

Теги: Турция , Дональд Трамп , Реджеп Тайип Эрдоган
Главное
«Росгосстрах» полностью обновил свой состав директоров Бизнес
Материалы по теме
Дамаск поприветствовал заявление Путина, Эрдогана и Роухани по Сирии Политика
Эрдоган обвинил США в финансировании террористов ИГ в Сирии Политика
Эрдоган выразил сомнения в возможности доверять НАТО Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку