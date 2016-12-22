Дамаск поприветствовал заявление Путина, Эрдогана и Роухани по Сирии

Официальные власти в Дамаске поприветствовали совместное заявление России, Ирана и Турции по итогам саммита в Сочи. Об этом говорится в сообщении государственного информационного агентства Сирии SANA.

«Исходя из приверженности Сирии в поддержке любых политических усилий, уважающих суверенитет, независимость и территориальную целостность страны, и способствующую сохранению жизней граждан… правительство страны приветствует заключительное заявление [по результатам] трехсторонней встречи в Сочи», — говорится в сообщении агентства.

В МИД Сирии подчеркнули, что саммит в Сочи «является дополнением российско-сирийской встречи, прошедшей ранее, в результате которой стороны договорились продолжить борьбу с терроризмом и согласовали основные принципы организации политического процесса урегулирования и проведения конференции по межсирийскому диалогу, а также формирование комиссии для обсуждения статей действующей Конституции и проведения выборов».​

Трехсторонние переговоры президентов России, Турции и Ирана прошли в Сочи 22 ноября. По итогам встречи Путин, Роухани и Эрдоган согласовали совместное заявление. По словам Путина, заявление президентов подразумевает, что успешные боевые действия в Сирии против боевиков открывают новый этап на пути к урегулированию кризиса. Три страны договорились содействовать сохранению суверенитета и целостности Сирии.