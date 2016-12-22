На саммите в Сочи у Эрдогана упал стул
Политика, 21:05
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На саммите в Сочи у Эрдогана упал стул
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи уронил свой стул. Соответствующий ролик разместило видеоагентство Ruptly.
На видео видно, как после окончания пресс-конференции российский президент Владимир Путин поднялся и пожал руку Эрдогану. Турецкий лидер поднялся ему навстречу, но при этом уронил свой стул.
22 ноября в Сочи состоялась встреча президентов России, Турции, Ирана. В ходе переговоров они обсудили будущее Сирии. По итогам встречи Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Хасан Роухани согласовали совместное заявление.Страны договорились содействовать сохранению суверенитета и целостности Сирии.
Официальный Дамаск поприветствовал заявление «тройки».