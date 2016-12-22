В Думу внесли закон о тюремных сроках для «телефонных минеров» до 10 лет

Прилепин рассказал о встрече с Плотницким в летевшем в Москву самолете

Минобороны опубликовало видео ударов Ту-22М3 по ИГ в Дейр-эз-Зоре

После перестрелки в Дагестане задержали шесть человек

ЮниКредит Банк будет самостоятельно оценивать кредитные риски

Спорят с «тройкой»: с какими трудностями столкнулся план по Сирии

Суд удовлетворил иск Альфа-банка к Хотину на $700 млн

На саммите в Сочи у Эрдогана упал стул

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Гайзера

Лига Европы по футболу. «Зенит» — «Вардар». Онлайн

Лига Европы по футболу. «Локомотив» — «Копенгаген». Онлайн

В ДНР сообщили о задержании «более десяти украинских диверсантов»

Президент Эстонии исключила возможность отмены виз в ЕС для россиян

Биатлонистка Ольга Зайцева рассказала о допинговых слушаниях в МОК

Генштаб допустил существенное сокращение российской группировки в Сирии

Bloomberg узнал о возможном включении Турции в черный список офшоров ЕС

В Дагестане в перестрелке погибли два человека

Правление «Газпрома» одобрило инвестпрограмму на 2018 год

Минобороны выдало военным парадные шляпы и кители

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ФАС предлагает лишить РЖД права повышать тарифы

СМИ сообщили о задержании экс-полпреда Рамзана Кадырова на Украине

«Касперский» предупредил о росте активности мошенников в «черную пятницу»

Лидер лыжной сборной Норвегии выступил в поддержку российских спортсменов

Строительство второго кольца метро подорожало до 500 млрд руб.

Бомбардировщики Ту-22М3 ударили по объектам ИГ в Дейр-эз-Зоре

Россельхознадзор заподозрил «Ашан» в продаже санкционного сыра

Кудрин заявил о преждевременности разговоров о его премьерстве

Как заработать на совместном потреблении вещей

Генпрокуратура обвинила Онкоцентр им. Блохина в поборах с пациентов