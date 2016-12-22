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Ирак пригласит зарубежные компании для развития новых нефтегазовых блоков
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Ирак пригласит зарубежные компании для развития новых нефтегазовых блоков
Бизнес, 15:47
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Ирак пригласит зарубежные компании для развития новых нефтегазовых блоков

Власти Ирака планируют пригласить зарубежные компании для участия в разведке и развитии девяти новых нефтегазовых блоков возле границ с Ираном и Кувейтом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иракское Министерство нефти.

«Министерство намерено активизировать как добычу, так и запасы нефти и газа в сотрудничестве с международными компаниями», — указывается в заявлении министерства.

В нем также отмечается, что 27 ноября состоится пресс-конференция, на которой обсудят подробности о разведке новых нефтегазовых блоков. Отмечается, что они находятся на юге и востоке Ирака, в провинциях Басра, Мизан, Мутанна, Васит и Дияла. Один из блоков расположен в иракских территориальных водах.

«Роснефть» в феврале 2017 года подписала контракт с правительством Иракского Курдистана на покупку и продажу нефти в 2017–2019 годах. Сумма сделки и объемы закупок не раскрывались. Позднее министр природных ресурсов Курдистана Ашти Хаврами заявил, что власти автономного региона получат от «Роснефти» $3 млрд.

Министерство нефти Ирака назвало сделку «Роснефти» с властями автономии незаконной, так как она была заключена без участия иракского правительства. В октябре «Роснефть» договорилась с правительством автономного региона о разработке пяти нефтегазовых блоков.

В середине ноября «Роснефть» опубликовала отчет за третий квартал 2017 года по МСФО, согласно которому компания выплатила властям Курдистана $1,3 млрд​ в виде аванса в рамках нефтяного контракта.

После проведения референдума о независимости Курдистана 25 сентября иракские военные вошли в провинцию Киркук и восстановили контроль над крупнейшими нефтяными месторождениями на севере страны. С 2014 года эти территории были подконтрольны военизированным формированиям курдов (пешмерга).

Три из пяти блоков, которые должна была разрабатывать «Роснефть», также попали под контроль военнослужащих Ирака. После восстановления контроля Ирак заявил, что будет заниматься развитием месторождений вместе с британской нефтегазовой компанией BP.

Теги: газ , нефть , Ирак
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