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В ЛНР передали украинским волонтерам тела солдат ВСУ
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В ЛНР передали украинским волонтерам тела солдат ВСУ
Украинский кризис, 00:17
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В ЛНР передали украинским волонтерам тела солдат ВСУ

Представители непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) передали волонтерам тела трех военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко. Об этом сообщает Луганский информационный центр (ЛИЦ).

Как сообщил представитель Народной милиции, украинские военные входили в состав диверсионно-разведывательной группы, которая «пыталась проникнуть для совершения провокаций на позиции Народной милиции». «Сегодня на мосту в районе населенного пункта Счастье украинские волонтерские организации забрали тела военнослужащих вооруженных сил Украины», — сказал Марочко.

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Тела были найдены близ позиций ополчения в районе города Фрунзе. Их передача состоялась в городе Счастье в Луганской области (контролируется ВСУ). При передаче присутствовали сотрудники Специального центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Спецпосланник Украины, лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук на встрече в Подмосковье с президентом Владимиром Путиным 16 ноября предложил схему обмена пленными между Украиной и непризнанными ДНР и ЛНР. В тот же день Путин впервые провел телефонный разговор с главами республик. Лидеры ДНР и ЛНР поддержали инициативу Медведчука. В то же время в Киеве назвали данный формат обмена пленными «шантажом» и призвали немедленно освободить украинских граждан, хотя и заявили о готовности к обмену. В тот же день в ДНР и ЛНР начали подготовку к обмену.

 

Теги: ЛНР , тела , ВСУ , солдаты
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