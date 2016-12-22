Лидеры ЛНР и ДНР поддержали идею по пленным после разговора с Путиным

Глава ДНР Александр Захарченко и глава ЛНР Игорь Плотницкий в разговоре с президентом Владимиром Путиным поддержали инициативу обмена пленными с Украиной, предложенную лидером общественного движения «Украинский выбор» Виктором Медведчуком. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Поддержав инициативу, лидеры непризнанных ДНР и ЛНР отметили, что необходима проработка этого вопроса с Киевом, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин впервые переговорил по телефону с лидерами непризнанных республик на юго-востоке Украины. Он обсудил с ними проблему обмена пленными в зоне конфликта в Донбассе.

Президент России Владимир Путин 15 ноября впервые согласился на личные переговоры с главами ДНР и ЛНР. Об этом заявил Виктор Медведчук на встрече с главой государства, премьер-министром Дмитрием Медведевым и патриархом Кириллом в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре в Истре. Медведчук заявил, что Киев готов предложить освободить 300 человек в обмен на 70 украинских граждан, удерживаемых ополченцами. Обмен предлагается совершить до нового года. Путин в ответ на предложение Медведчука пообещал «переговорить» с лидерами ДНР и ЛНР.

Последняя закрытая встреча с Медведчуком у Путина произошла в августе в Крыму. Тогда обсуждались вопросы украинской политики и выполнение Киевом Минских соглашений.