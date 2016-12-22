Минобороны опубликовало видео ударов Ту-22М3 по боевикам в Дейр-эз-Зоре

Минобороны России опубликовало видео ударов, которые нанесли шесть бомбардировщиков Ту-22М3 по объектам террористической группировки ИГ (запрещена в России) на западном берегу Евфрата, в районе населенного пункта Аббас в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
На ролике, который длится полторы минуты, видно, как самолеты сбрасывают бомбы.
Об ударах Ту-22М3 по террористам российское Министерство обороны сообщило 24 ноября. Взлетев с российского аэродрома, российские бомбардировщики уничтожили опорные пункты и скопления боевиков. Самолеты сопровождали и прикрывали истребители Су-30СМ, которые взлетели с авиабазы Хмеймим.
Накануне ВКС России с помощью Ту-22М3 также нанесли удар по террористам в Сирии. Атаку осуществили в районе населенного пункта Эль-Катья в Дейр-эз-Зоре. По данным российского министерства, армия правительства Сирии полностью освободила населенный пункт Эль-Края.