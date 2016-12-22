Минобороны опубликовало видео ударов Ту-22М3 по ИГ в Дейр-эз-Зоре

Минобороны России опубликовало видеозапись ударов дальних бомбардировщиков Ту-22М3 по объектам террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Видео длится 14 сек. На ролике видно, как Ту-22M3 сбрасывают бомбы в полете.​





Видео: Минобороны России / YouTube

Минобороны ударило по террористам ИГ в Сирии с помощью Ту-22М3 23 ноября. Бомбардировщики поразили опорные пункты террористов в районе населенного пункта Эль-Катья. Ударом были уничтожены опорные пункты, скопления живой силы и бронетехники террористов. Самолеты Су-24 с аэродрома Хмеймим поразили прицельными бомбами одиночные объекты ИГ. В воздушном пространстве Сирии бомбардировщики прикрывали истребители Су-30СМ и Су-35С, которые базируются на Хмеймиме.

Кроме того, по данным Минобороны, правительственные войска Сирии под командованием генерала Хасана Сухела (подразделение «Тигры») полностью освободило населенный пункт Эль​-Края. Армия сирийского правительства при поддержке ВКС России после освобождения Абу-Кемаля ведет наступление в русле Евфрата, добавили в министерстве.