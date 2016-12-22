Беспилотники Египта уничтожили 15 причастных к теракту в мечети боевиков

Египетские беспилотники нанесли ракетные удары по двум внедорожникам на севере Синайского полуострова, уничтожив 15 боевиков, которые были причастны к теракту в мечети под городом Эль-Ариш. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в египетской службе безопасности.

Собеседник телеканала уточнил, что удары были нанесены в пустынной местности недалеко от деревни Аль-Равда, которая находится в районе Эль-Ариш. По его данным, этот район является опорным пунктом экстремистов.

Египетские силовики все еще ищут оставшихся боевиков, которые совершили теракт.

Теракт в мечети в населенном пункте Бир аль-Абед в 40 км от города Эль-Ариш на Синайском полуострове произошел 24 ноября. Террористы подъехали на четырех внедорожниках, устроили взрыв и начали стрелять по прихожанам. По последним данным, жертвами теракта стали 235 человек. Ранее сообщалось о более чем 230 жертвах и 130 раненых. По данным пресс-службы Ростуризма, информации о пострадавших или погибших в теракте россиянах не поступало.

Власти Египта объявили максимальное чрезвычайное положение после теракта в мечети. В ближайшие три дня в республике объявлен траур.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта, а также близким пострадавших и погибших при взрывах в мечете.