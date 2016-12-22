Президент Египта объявил трехдневный траур из-за теракта в мечети

Президент Египта Абдул Фаттах аc-Сиси объявил трехдневный траур в связи с терактом в мечети на севере Синайского полуострова. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Взрыв в мечети в населенном пункте Рауда в 40 км от города Эль-Ариш на Синайском полуострове произошел 24 ноября. По данным телеканала Sky News Arabia, который ссылается на источники в спецслужбах, после взрыва бомбы в мечети подъехавшие на четырех внедорожниках боевики начали стрелять по прихожанам.

По последним данным египетского агентства Mena, жертвам теракта стали 115 человек.

Ранее сообщалось, что в теракте погибли более 80 человек, не менее 75 ранены.

Власти Египта объявили максимальное чрезвычайное положение после нападения на мечеть.