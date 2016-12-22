Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта в связи с терактом на севере Синайского полуострова. Об этом сообщается на сайте Кремля.

​«Убийство мирных людей в ходе богослужения поражает своей жестокостью и цинизмом. Мы в очередной раз убеждаемся, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали», – говорится в направленной Путиным телеграмме.

Он отметил, что Россия готова к дальнейшему наращиванию взаимодействия с Египтом в борьбе с силами международного терроризма. Также он передал слова сочувствия родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

По последним данным, в результате взрыва в мечети на севере Синайского полуострова в Египте погибли 184 человека. Нападение произошло 24 ноября во время пятничной молитвы в мечети аль-Равда в населенном пункте Бир аль-​Абед, расположенном на севере полуострова. Неизвестные, приехавшие на четырех внедорожниках, подорвали в толпе бомбу и открыли беспорядочный огонь.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил трехдневный траур в связи с атакой.