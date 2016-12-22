СМИ опубликовали видео прибытия Плотницкого в Москву

В Сети появилось видео, на котором запечатлен идущий по аэропорту глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий. Видео опубликовал на своем сайте телеканал «Звезда».

На кадрах видно, как Плотницкий проходит по зданию, в руках он держит сумку и чехол.

Накануне, 23 ноября, писатель Захар Прилепин рассказал РБК, что Игорь Плотницкий прибыл в Москву. Он сказал, что летел вместе с главой ЛНР в одном самолете, где с ним и встретился.

По словам Прилепина, Плотницкий вылетел в Москву из Ростова экономклассом, его никто не сопровождал. «Спокойный человек без охраны», — отметил писатель. Он добавил, что Плотницкий «не выглядел озабоченным», после приземления он вместе со всеми поехал на автобусе.

О том, что глава ЛНР выехал из Луганска в Россию сообщила «Новая газета» 23 ноября. По данным издания, вместе с Плотницким Луганск ​покинули руководитель его администрации Ирина Тейцман, директор ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева и еще несколько человек.

Источник РБК, близкий к властям ЛНР, рассказал, что Плотницкий после бунта главы МВД республики Игоря Корнета ездил за помощью в Москву, однако ему в ней отказали. По словам собеседника РБК, ситуацию в республике контролируют местные МВД и МГБ, силы ополчения остались в стороне, не поддержав главу республики.