Песков отказался комментировать ситуацию в ЛНР

В Кремле не стали комментировать вопрос о возможной смене власти в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), передает корреспондент РБК.

«Я также оставляю без ответа ваш вопрос. Каких-то нюансов я не стал бы сейчас озвучивать», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Глава ЛНР Игорь Плотницкий 20 ноября подписал указ об отстранении от должности главы МВД Игоря Корнета из-за возбуждения против последнего уголовного дела. По какой статье возбуждено дело, не сообщалось. Однако в тот же день Корнет отказался покидать должность, а на следующий день заявил, что по решению Плотницкого в высших эшелонах власти ЛНР проходят аресты. По словам Корнета, он представил Плотницкому материалы о причастности ряда высокопоставленных чиновников «к преступной деятельности в ущерб интересам республики и народу Луганщины».

21 ноября в на улицах Луганска появились вооруженные люди в камуфляже и бронетехника, были перекрыты подступы к административным зданиям. Государственная телекомпания ЛНР сообщала, что вооруженные люди отказывались выполнять приказ Плотницкого покинуть центр города. По данным председателя общественного движения «Луганская гвардия» Анастасии Пятериковой, 22 ноября сотрудники подконтрольного Корнету МВД задержали и.о. генпрокурора ЛНР Виталия Подоброго и начальника управления генпрокуратуры республики Сергея Рахно.

Источник РБК, который знаком с ситуацией, сообщил, что в Луганске проходят плановые антитеррористические учения. В них участвуют в том числе сотрудники в форме с опознавательными знаками «Беркута» (спецподразделение МВД Украины, которое распустили в 2014 году), а учения предполагают охрану государственных зданий.

Глава департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко сообщил 22 ноября, что Плотницкий покинул Луганск и находится в России. В ЛНР эту информацию опровергали. 23 ноября «Новая газета» сообщила, что кортеж с Плотницким выехал в Россию. Источник РБК заявил, что кортеж из шести машин отъехал от здания администрации главы самопровозглашенной республики.