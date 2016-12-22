Глава Минюста заявил об отсутствии полномочий регулировать СМИ-иноагентов

Министерство юстиции России пока не имеет полномочий регулировать деятельность СМИ-иноагентов. Об этом во время выступления в Госдуме заявил глава ведомства Александр Коновалов, передает корреспондент РБК.

«Пока что министерство не наделено компетенцией в этой части», — заявил Коновалов. Он добавил, что для этого нужен указ президента, который определит ответственный за это орган, и «с высокой долей вероятности» это будет именно Минюст.

По словам Коновалова, СМИ-иноагенты — новая категория в законе, порядок «будет несколько отличаться от того, что предусмотрен ныне действующим законом и порядком формирования реестром иностранных агентов». Если работать в этой области поручат именно Минюсту, новый регламент будет разработан в кратчайшие сроки.

16 ноября СМИ сообщили, что несколько региональных проектов «Радио Свобода» получили от Минюста уведомления о принятии поправок о СМИ-иноагентах. Позднее ведомство перечислило претендентов на получение данного статуса. Под действие закона могут подпасть «Голос Америки», «Радио Свободная Европа / Радио Свобода (РСЕ/РС)» и другие российские проекты этой организации — «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Сибирь.Реалии», «IdeLРеалии», телеканал «Настоящее время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi) и проект «Фактограф».

Поправки, позволяющие признать иноагентами СМИ, финансируемые из-за границы, были приняты Госдумой 15 ноября. 22 ноября за законопроект проголосовали члены Совета Федерации.

На СМИ-иноагентов ​будут распространяться те же правила, что и на некоммерческие организации, признанные иноагентами.

Принятие поправок стало ответом на то, что в сентябре Минюст США обязал компании, обслуживающие телеканал RT America зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. Телеканал RT выполнил это требование 13 ноября.