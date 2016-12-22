Порошенко созвал заседание СНБО после блокировки силовиками Луганска

Президент Украины Петр Порошенко созвал внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), после того как вооруженные люди в камуфляже блокировали центр Луганска. Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины.

«В связи с увеличением количества российских военных, а также активизацией наемников украинские Вооруженные силы готовы к любому развитию событий для обеспечения безопасности мирного населения», — заявил Порошенко в ходе заседания.

Он также поручил украинскому представителю в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) активизировать взаимодействие со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ для информирования «западных союзников».

Центр Луганска был перекрыт вооруженными людьми и бронетехникой днем 21 ноября. По словам самих бойцов, они выполняли приказы МВД самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Жители Луганска рассказали, что в городе не работает телевидение, также людей и студентов попросили разойтись по домам.

Видео: Igor Petrovic / YouTube

По данным источника «Новой газеты», днем в город вошла колонна грузовиков «Урал» со спецназом из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин опроверг данные о присутствии вооруженных сил Донецка в Луганске.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий постановил главе МВД Игорю Корнету покинуть свою должность в связи с заведенным на него уголовным делом. Однако не уточнялось, по какой статье оно было возбуждено. В ответ Корнет заявил, что не оставил своего поста, и объявил об арестах руководителя администрации и начальника службы правительственной безопасности по решению Плотницкого.

Сам глава ЛНР назвал нелегитимной блокировку Луганска по указу Корнета. По его словам, глава МВД был законно отправлен в отставку, а его последующие действия «перешли все границы допустимого». Источник РБК в окружении помощника президента России Владислава Суркова сообщил, что Кремль встал на сторону Корнета в конфликте с Плотницким.