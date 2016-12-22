В ОП попросят Минобрнауки дать оценку словам школьника в бундестаге

Общественная палата намерена обратиться в Министерство образования и науки с просьбой дать правовую оценку выступлению ученика одной из гимназий Нового Уренгоя в немецком бундестаге, передает «РИА Новости».

«Мы со своей стороны намерены обратиться и в Минобрнауки, и в общественный совет при этом ведомстве, чтобы были даны необходимые правовые оценки», — сказала агентству председатель комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

«Необходимо провести детальную проверку — кто нес ответственность за подготовку мальчика? Если есть хоть какое-то малейшее оправдание нацизма, то это возмутительный и отвратительный факт», — подчеркнула она. Сутормина отметила, что во время таких ответственных выступлений «опытные люди должны помочь разобраться в деталях и тезисах доклада, расставить верные акценты», чтобы «не смешивались воедино темы нормального гуманного отношения к людям и оправдание нацистских преступников».

По ее мнению, в Европе, в частности, прибалтийских странах «идет волна оправдания тех, кто служил в армии СС». «Идет страшная борьба с памятниками нашим героям в Польше. Мы не должны допустить подобного», — подчеркнула она.

Пресс-секретарь главы Минобрнауки Андрей Емельянов ранее сообщал, что ведомство запросило информацию в региональном министерстве Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в связи с выступлением российского школьника в Бундестаге, пишет агентство.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов 20 ноября попросил Генеральную прокуратуру провести проверку после выступления школьника в немецком бундестаге. Необходимо понять, кто инициатор речи, отмечал он. Чернышов также выразил сомнение в том, что мальчик сам придумал свою речь.

Видео выступления гимназиста из Нового Уренгоя было опубликовано на канале YouTube «Журналистская правда» 19 ноября. Школьник рассказал о немецком солдате, который участвовал в Сталинградской битве. По словам гимназиста, солдат после битвы попал в лагерь для военнопленных, где «умер от тяжелых условий плена». Он добавил, что увидел там «невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать».

Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз высказал мнение, что заявление подростка нельзя расценивать как оправдание фашизма. Школьник просто «поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать», считает он.

Мать подростка позже рассказала, что в адрес ее сына начали поступать угрозы и оскорбления.