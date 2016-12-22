В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить слова школьника в бундестаге

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов попросил Генпрокуратуру провести проверку после выступления ученика одной из гимназий Нового Уренгоя в немецком бундестаге. Об этом депутат сообщил РБК.

«Мы хотя бы поймем, кто инициатор речи — учителя, родители, еще кто. С трудом верю, что мальчик сделал это сам — это просто школьник. Сейчас нужно понять следующее: это ошибка государства? Или ошибка школы? Или это системный сбой?» — заявил Чернышов.

«Но мы не нападем на мальчика — просто враги государства могут это использовать. Если он не виноват, то готовы его защищать», — пояснил депутат. Он добавил, что лично видел выступление школьника на YouTube.

Речь идет о видео с выступлением гимназиста в бундестаге, которое было опубликовано 19 ноября на канале YouTube «Журналистской правды». Школьник рассказал о немецком солдате, который участвовал в Сталинградской битве. Солдат после этого попал в лагерь для военнопленных, откуда не вернулся домой, так как «умер от тяжелых условий плена». Школьник добавил, что посетил захоронение солдат верхмата, где увидел «невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать».





Видео: Вася Гогошин / YouTube

После этого комитет Совета Федерации по международным делам попросил правительство ЯНАО проверить учебную программу гимназии Нового Уренгоя, где учится мальчик. Замгубернатора региона Александр Мажаров сказал, что подросток неправильно донес свою мысль о том, что «война страшна для обеих сторон».

Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз заявил, что заявление подростка нельзя расценивать как оправдание фашизма. Мальчик просто «поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно; это ни в коем случае нельзя расценивать как отношение мальчика к фашизму». Речь школьника «на примере истории этого немецкого солдата призывает к мирному существованию на всей Земле», заключил он.