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Аргентина назвала место обнаружения «шумов» пропавшей подводной лодки
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Аргентина назвала место обнаружения «шумов» пропавшей подводной лодки
Общество, 00:11
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Аргентина назвала место обнаружения «шумов» пропавшей подводной лодки

Шумы которые, возможно, могли исходить от пропавшей аргентинской подводной лодки были зафиксированы в 360 км от полуострова Вальдес, расположенного на атлантическом побережье Аргентины. Об этом на пресс-конференции заявил представитель Военно-морских сил страны Энрике Бальби, сообщает аргентинское издание Clarin.

Средняя глубина морского дня там составляет 200 м, отметил он.

О том, что аргентинские военнослужащие зафиксировали шумы 20 ноября сообщал телеканал CNN со ссылкой на старшего офицера ВМС США, знакомого с ходом поисково-спасательной операции. По его словам, звуки выявили сонарные системы двух кораблей, позволяющие обнаруживать подводные объекты.

Как рассказал Бальби, самолет доставил запись с шумами на главную военно-морскую базу Аргентины Пуэрто-Бельграно, в настоящий момент военные изучают запись. Он добавил, что для изучения записи «потребуется порядка трех часов».

По словам собеседника CNN, шумы напоминают удары инструментами о корпус подводной лодки. Как полагает источник, звуки могли издавать члены экипажа, которые стучат по корпусу подводной лодки, пытаясь обратить на себя внимание проходящих поблизости кораблей. Военно-морской флот Аргентины, по данным офицера американских ВМС, смог зафиксировать место и концентрирует поиски в области в 35 кв. морских миль в 530 км от побережья страны. По словам собеседника CNN, военные США подключили к спасательной операции самолет P-8A Poseidon, который называют «охотником за подводными лодками».

Дизельная подлодка San Juan TR-1700, которая следовала из южного порта Аргентины Ушуая в порт Мар-дель-Плата в центральном регионе страны, перестала выходить на связь 15 ноября. На борту лодки находятся 44 человека. В тот день она находилась в 432 от южного атлантического побережья страны.

В поисках Аргентине помогают отряды Чили, США, Великобритании, Бразидии и авиация NASA. Поиски осложняют восьмиметровые волны и неблагоприятные погодные условия.

Теги: Аргентина , подводная лодка , место , шумы
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