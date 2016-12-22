Двукратный олимпийский чемпион Воевода присоединился к Putin Team

Двукратный олимпийский чемпион бобслеист Алексей Воевода присоединился к общественному движению Putin Team в поддержку Владимира Путина. Об этом он заявил в эфире НСН.

Воевода объяснил, что на фоне давления на российских спортсменов в преддверии Олимпийских игр-2018 в «Команду Путина» должна объединиться вся страна.

«Каждый из нас, стоя на победном пьедестале, испытывает чувство невероятной гордости за свою страну. И теперь от каждого из нас зависит, как развернется ситуация с Олимпиадой 2018 года. В этой ситуации не должно быть сторонних наблюдателей», — сказал он.

Бобслеист добавил, что в сложившейся ситуации Россия осталось единственной страной, верной девизу «О спорт, ты — мир!». «Мы за справедливость и за мир, а не за политику разделения и манипуляций», — подчеркнул Воевода.

Воевода — двукратный чемпион Олимпиады в Сочи 2014 года в двойках и четверках, серебряный призер Игр 2006 года в четверках, бронзовый призер Игр 2010 года в двойках. С 2016-го спортсмен является депутатом Госдумы от «Единой России».

2 ноября хоккеист Александр Овечкин объявил о создании общественного движения в поддержку президента России. Позднее он пояснил, что таким образом хочет сделать все возможное для страны. «Это [движение] для людей, которые поддерживают страну, и в принципе это простая штука», — заметил Овечкин.

К Putin Team уже присоединились баскетбольный тренер Евгений Гомельский, играющий в НХЛ хоккеист Евгений Малкин, шахматист Сергей Карякин, прыгунья с шестом Елена Исинбаева и другие.