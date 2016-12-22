В Киеве снова залили цементом Вечный огонь

Вандалы атаковали Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата второй раз за последние две недели. Правоохранительные органы изучают записи камер видеонаблюдения

В киевском Парке вечной славы неизвестные вновь залили Вечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата цементом. Об этом говорится в сообщении на сайте Киевского управления Национальной полиции Украины.

Сообщение об акте вандализма поступило в экстренные службы 20 ноября в 07:00 мск. В Парк вечной славы выехали полицейские, кинологи и сотрудники газовой службы. На месте происшествия они обнаружили крест, который неизвестные вставили в залитый бетоном Вечный огонь.

В настоящий момент полицейские выясняют обстоятельства происшествия и изучают записи с камер видеонаблюдения.

Видео: informator.ua / YouTube

Вандалы 7 ноября уже заливали цементом Вечный огонь в Киеве. На месте происшествия сотрудники МВД Украины нашли три пары строительных перчаток и ведра. Позднее ремонтники очистили Вечный огонь от цемента.

По факту происшествия полиция Киева возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 297 УК Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего).