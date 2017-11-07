В Киеве очистили залитый цементом Вечный огонь

Работники предприятия «Киевгаз» очистили Вечный огонь в киевском парке Вечной славы от цемента, который ранее туда залили неизвестные лица. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Украине» со ссылкой на коммунальное предприятие «Киевблагоустройство».

«Убирали после вандалов сотрудники «Киевгаза», именно они являются балансодержателями этого монумента. Памятник, если все в порядке, должен работать, как и прежде», — сообщил собеседник агентства.

Видео: informator.ua / YouTube

Утром 7 ноября неизвестные залили цементом пламя Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Киеве. Вандалы влили раствор в газовую горелку. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал инцидент «кощунственным». «Это неприемлемое кощунство, которое идет против всех европейских ценностей, против тех принципов, которые лежат в основе ООН», — отметил Лавров.

По словам министра, происшествие показало неспособность украинских властей «урезонить ультрарадикалов и неонацистов, которые себя очень комфортно чувствуют в сегодняшней Украине». Министр также возложил ответственность за акт вандализма на США, которые «в ручном режиме руководят киевскими властями».

По факту происшествия киевская полиция завела уголовное дело по ч. 3 ст. 297 УК Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего). Полицейские также изъяли брошенные у Вечного огня три пары строительных перчаток и ведра.

