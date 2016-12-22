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Автор памятника Александру III опроверг обвинения в исторических ошибках
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Автор памятника Александру III опроверг обвинения в исторических ошибках
Общество, 01:09
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Автор памятника Александру III опроверг обвинения в исторических ошибках

Скульптор Андрей Ковальчук, который стал автором памятника императору Александру III, открытому Владимиром Путиным в Ялте, ответил на обвинения в исторических неточностях. О своем видении памятника он рассказал радиостанции «Говорит Москва».

Вскоре после открытия памятника статья, в которой содержится упоминание о неточностях, допущенных при создании монумента, вышла в британской газете The Telegraph. Автор статьи, ссылаясь на мнение пользователей соцсетей, указал на то, что не все достижения России, изображенные на барельефе у памятника, относятся к периоду правления Александра III. Так, автор статьи указывает на то, что Третьяковская галерея и Исторический музей в Москве (современный ГИМ) были основаны до того, как Александр III взошел на престол. Также на барельефе был изображен писатель Федор Достоевский умерший за несколько месяцев до начала царствования Александра III (март 1881 года). Критике, помимо этого, подверглось появление на монументе Транссибирской магистрали, движение по которой открылось в начале XX века.

«Нормально совершенно, когда скульптор трактует это немножко по-своему», — прокомментировал обвинения скульптур, порекомендовав критикам «читать матчасть». 

Появление на барельефе Достоевского Ковальчук объяснил тем, что будущий император оказывал ему свою поддержку еще до коронации. Комментируя включение в число достижений императора Третьяковской галереи, основанной купцом Павлом Третьяковым в 1856 году, Ковальчук пояснил, что ее официальное открытие в статусе музея произошло в 1893 году. Такая же ситуация была и с Историческим музеем, который был основан указом Александра II в 1872 году, однако официально открыт для посетителей только в 1883 году.

«Никаких переделок не будет. Ничего не противоречит. Всё это абсолютно достоверно, с легким художественным авторским взглядом. Здесь неправды нет, здесь фактическая правда. Просто люди либерального толка пытаются увидеть черное не черным, а серым, это бывает, это нормально совершенно», — прокомментировал обвинения скульптор.

Памятник Александру III был открыт Владимиром Путиным в Ялте, где умер в 1894 году император, 18 ноября. На церемонии президент напомнил о значимости этой исторической фигуры для России. «Он [Александр III] считал, что сильное, суверенное, самостоятельное государство должно опираться не только на экономическую и военную мощь, но и на традиции, <...> сохранять самобытность», — заявил президент.

В сентябре на открытом в Москве памятнике конструктору Михаилу Калашникову была замечена схема немецкого автомата StG 44 ( Sturmgewehr 44). Автор памятника, Салават Щербаков, признал ошибку, рассказав, что схемы для памятника брались из Интернета. Позднее изображение немецкого автомата было удалено с памятника c помощью болгарки. При этом рабочих, занимавшихся этим, задержала полиция, приняв их за вандалов.

Теги: Ялта , памятник , Александр III
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