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Путин открыл в Ялте памятник Александру III
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Путин открыл в Ялте памятник Александру III
Политика, 18:19
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Путин открыл в Ялте памятник Александру III

Президент Владимир Путин назвал императора ​Александра III «выдающимся государственным деятелем» и патриотом» на церемонии открытия монумента в честь монарха в Ливадии (Ялта). Об этом сообщает «РИА Новости».

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Монумент был установлен в Ливадийском парке. Там до Великой Отечественной войны находился Малый дворец, где 1 ноября 1894 года скончался предпоследний русский император. «Мы открываем памятник выдающемуся государственному деятелю, патриоту», — отметил глав государства.

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Путин добавил, что монарх чувствовал огромную личную ответственность за судьбу России и «делал все для развития и укрепления державы». «Уверен, что нынешнее и будущее поколения, как и наши великие предки, сделают все для благополучия и процветания Отечества», — добавил президент.

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​По мнению Путина, Александр III «отстаивал интересы страны прямо и открыто». Это, по его словам, обеспечило «рост влияния России, повышение ее авторитета в мире». Глава государства отметил принятие прогрессивного трудового законодательства в царствование монарха, развитие промышленности и транспорта, а также процесс качественного перевооружения армии. «Он [Александр III] считал, что сильное, суверенное, самостоятельное государство должно опираться не только на экономическую и военную мощь, но и на традиции, <...> сохранять самобытность», — заключил президент.

Памятник Александру III состоит из горизонтальной стелы и скульптуры сидящего монарха, опирающегося на меч. На постаменте выбита цитата императора: «У России есть только два союзника — ее армия и флот».

В мае Путин открыл в кремле памятник, установленный до революции 1917 года на месте убийства генерал-губернатора Москвы, великого князя Сергея Александровича. Член императорской фамилии был убит в 1905 году взрывом бомбы, брошенной террористом-эсером Иваном Каляевым. Памятный крест был снесен по указанию советского правительства в 1918 году.
 

Теги: Владимир Путин , Ялта , памятник , открытие , Александр III
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