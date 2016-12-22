Генерал ВВС США допустил невыполнение приказа Трампа о ядерном ударе

Глава Стратегического командования США (STRATCOM), генерал ВВС США Джон Хайтен заявил на пресс-конференции о готовности препятствовать «незаконному» приказу президента Дональда Трампа о ядерном ударе. Об этом сообщает телеканал ​CBS

Генерал, комментируя угрозы Трампа о ядерном ударе по КНДР отметил, что Стратегическое командование постоянно обдумывает подобный сценарий. Он сказал, что многие годы сопоставляет возможное развитие событий с правовыми нормами, которые включают такие факторы, как «необходимость, пропорциональность удара, недопустимые потери и прочее». «Я даю советы президенту, он мне говорит. что делать. Если это незаконно, что, вы думаете, должно произойти? Я скажу: «Господин президент, это незаконно», — объяснил генерал Хайтен.

Он добавил, что в этом случае командование ядерными силами совместными усилиями в диалоге с президентом найдет подходящий ответ на угрозу. «Это не так сложно. Если вы выполняете незаконный приказ, вы отправитесь в тюрьму. На остаток своих дней», — заключил Хайтен.

19 сентября президент Дональд Трамп пригрозил КНДР «полным уничтожением» в случае продолжения политики угроз. Это было сделано после серии ракетных испытаний межконтинентальных ракет, а также испытания водородной бомбы северокорейцами. В начале октября Трамп обсудил со своими советниками сценарии ответа на возможный ядерный удар со стороны Пхеньяна. В конце октября глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что любое нападение КНДР на США и их союзников повлечет «массированный ответный удар».