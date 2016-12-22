Деньги для пострадавшей в ДТП в Марий-Эл начали собирать мошенники

Семья пострадавшей в ДТП в Марий Эл 14-летней девочки не нуждается в сборе средств, деньги под этим предлогом собирают мошенники, заявили в пресс-службе главы региона. Об этом сообщает ТАСС.
Как рассказали республиканские власти, мошенники «решили воспользоваться ситуацией» с состоянием пострадавшей в ДТП 14-летней девочки. Они создали несколько сайтов под предлогом сбора средств на помощь ей. «Девочка ни в чем не нуждается, это обман. Мама девочки утверждает, что ни в чем не нуждается. Республика тоже держит это на контроле и будет оказывать всяческую поддержку», — заверили в пресс-службе главы Марий Эл.
Авария случилась 16 ноября на трассе «Йошкар-Ола — Козьмодемьянск». В результате столкновения микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter с лесовозом «КамАз» погибли 15 человек, причем 13 погибли на месте. Авария происходила в сложных погодных условиях. Следственный комитет России (СКР) начал уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья), а также по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Их объединили в одно производство.