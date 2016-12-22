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В Марий Эл возбудили второе уголовное дело после ДТП с 15 жертвами
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В Марий Эл возбудили второе уголовное дело после ДТП с 15 жертвами
Общество, 11:53
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В Марий Эл возбудили второе уголовное дело после ДТП с 15 жертвами

Следственным управлением СКР по Республике Марий Эл принято к производству уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли 15 человек. Об этом сообщается на сайте управления.

Дело было возбуждено органами полиции по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Видео: МЧС России

Отмечается, что оно будет соединено в одно производство с ранее возбужденным делом по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

Следователи назначили судебно-медицинские и автотранспортные экспертизы, также проводятся иные следственные действия.

16 ноября в Марий Эл на 74-м км автодороги Р173 неподалеку от поселка Визимьяры произошло столкновение микроавтобуса с лесовозом. В результате ДТП погибли 15 человек. В МВД заявили, что предположительной причиной аварии стало то, что водитель микроавтобуса предпринял попытку обгона. Первоначально предполагалось, что ДТП спровоцировали снег и ухудшение погоды.

17 ноября в республике объявлено днем траура.

Последствия аварии с 15 жертвами в Марий Эл. Фотогалерея Еще 1 фото
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Теги: уголовное дело , ДТП , Марий Эл
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