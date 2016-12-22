При столкновении лесовоза и автобуса в Марий Эл погибли 14 человек

В ДТП с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter и лесовозом «КамАЗ» в Республике Марий Эл погибли 14 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте чрезвычайной ситуации.
По данным источников «РИА Новости» и ТАСС в правоохранительных органах, в аварии погибли 12 человек, еще шестеро пострадали.
«Все сильно искорежено — практически месиво. Пока точно восемь [погибших], но у микроавтобуса вместимость 20 человек, и, по предварительным данным, он был забит полностью», — рассказали РБК в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария на трассе Йошкар-Ола — Козьмодемьянск в Килемарском районе республики произошла около 17:30 мск 16 ноября. ДТП случилось в 5 км от поселка Визимьяры. Причиной прошествия в местной полиции назвали плохие погодные условия. «Буквально за час до ДТП пошел сильный снег, и, возможно, ухудшение погодных условий стало причиной [аварии]», — рассказывали в республиканском МВД.В ликвидации последствий аварии участвовали 27 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. В данный момент на месте ДТП работают медики и сотрудники полиции, обстоятельства аварии уточняются.