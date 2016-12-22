СКР возбудил уголовное дело после аварии в Марий Эл

Следственный комитет возбудил уголовное дело после аварии с микроавтобусом в Марий Эл, в которой погибли 14 человек. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). К изучению обстоятельств ДТП были подключены сотрудники центрального аппарата Следственного комитета

ДТП в Республике Марий Эл произошло вечером 16 ноября в 5 км от поселка Визимьяры. По предварительным данным, водитель микроавтобуса попытался совершить обгон, во время которого выехал на встречную полосу. Не успев завершить маневр, он столкнулся с лесовозом и вылетел в кювет.

По последним данным, в результате ДТП погибли 14 человек. В то же время в региональном МВД заявили о 15 жертвах аварии.