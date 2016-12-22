Власти Норвегии извинились за «вражеский плакат» с Ататюрком на учениях

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен выразил сожаление в связи с тем, что на учениях НАТО в Норвегии использовался «вражеский плакат» с изображением основателя Турецкой Республики Кемаля Ататюрка и именем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

«Выражаю сожаление по поводу произошедшего во время учений в совместном центре НАТО в Ставангере», — приводит пресс-служба слова министра. Он отметил, что инцидент стал результатом действий одного человека и «не отражает точку зрения Норвегии». Норвежец, который повесил этот плакат, отстранен от работы. Министр обороны пообещал провести тщательное расследование и принять необходимые меры.

Бакке-Йенсен назвал Турцию важным союзником НАТО и добавил, что Норвегия ценит сотрудничество с ней.

Командование совместного военного центра НАТО в Норвегии также принесло извинения в связи с использованием имени Эрдогана во время учений. В альянсе отметили, что дорожат Турцией как союзником, который вносит важный вклад в безопасность НАТО.

После случая с «вражеским плакатом» Турция отозвала свои войска с учений. Об инциденте турецкому лидеру сообщил глава генштаба Турции Хулуси Акар и министр по отношениям с Евросоюзом Омер Челик. «Они сказали мне, что отзывают оттуда [с учений в Норвегии] 40 наших военнослужащих. Я сказал им, чтобы они сделали это немедленно. В таких условиях не может быть никакого союза», — считает Эрдоган.

Учения НАТО проходят в Норвегии с 1 по 18 ноября. Турция входит в альянс с февраля 1952 года.