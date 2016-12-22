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В Зимбабве после ареста Мугабе приехал его главный политический оппонент
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В Зимбабве после ареста Мугабе приехал его главный политический оппонент
Политика, 08:59
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В Зимбабве после ареста Мугабе приехал его главный политический оппонент

В Зимбабве после ареста президента страны Роберта Мугабе вернулся его политический оппонент, экс-премьер министр Морган Цвангираи. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на своего корреспондента, который оказался с политиком на борту одного самолета.

Цвангираи — лидер политического «Движения за демократические перемены» в Зимбабве, был премьер-министром страны с 2009 по 2013 год.

Почему Роберта Мугабе отстранили от власти в Зимбабве

На президентских выборах 2008 года Мугабе впервые не получил поддержки большинства избирателей. Ему удалось набрать 43,2% голосов избирателей, Цвангираи — 47,8%. После этого был назначен второй тур выборов, однако Цвангираи объявил о том, что снимает свою кандидатуру с выборов под давлением властей. Мугабе снова стал президентом, однако был вынужден назначить Цвангираи премьер-министром.

Как Зимбабве перешла под контроль военных. Фотогалерея Еще 5 фото
Фотогалерея

На выборах 2013 года Цвангираи проиграл Мугабе. Кроме того, по новой конституции Зимбабве была упразднена должность премьера, и он был вынужден уйти в отставку, сохранив за собой только депутатское кресло.

15 ноября 2017 года военные захватили власть в Зимбабве и поместили под арест президента Роберта Мугабе, который руководит страной с 1980 года. Кроме того, армия арестовала министра финансов и взяла под контроль здание государственной телекомапании ZBC.

В конце октября Морган Цвангираи уехал в ЮАР, чтобы пройти медицинское лечение из-за диагностированного у него рака толстой кишки, сообщал местный телеканал eNCA.

Теги: Зимбабве , Роберт Мугабе , Морган Цвангираи
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