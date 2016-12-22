В Совфеде назвали политически мотивированным решение Совбеза ООН

Первый запредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил РБК, что решение Совбеза ​ООН отклонить российский проект резолюции по химатакам в Сирии связано с политическими устремлениями Запада.

«Там существуют абсолютно политически мотивированные решения и элементарное желание не дать возможность России быть где-нибудь правой», — отметил он.

«Пусть мы будем тысячи раз правы, но никто не позволит, чтобы это произошло. Мы назначены виновными во всем», — добавил Клинцевич.

Он выразил желание, чтобы Совбез ООН «дал абсолютно четкую оценку: кто заказал, кто провел атаку [в Хан-Шейхуне], и почему это сегодня возможно».

Ранее в ходе голосования в Совете Безопасности ООН подготовленный Россией проект резолюции о продлении мандата миссии по расследованию химатак в Сирии не набрал нужного числа голосов. При необходимом минимуме в девять голосов за российский проект проголосовали только четыре страны. Помимо самой России, документ поддержали Боливия, Казахстан и Китай.

Россия, в свою очередь, воспользовалась правом вето и заблокировала американский проект резолюции. Вашингтон заявил, что Москва таким образом «убила совместный механизм расследования» химических атак в Сирии. Постпред США при ООН Никки Хейли призвала не доверять России.

Американская версия проекта предполагает продление мандата миссии на два года. В российском проекте прописано продление работы миссии до мая 2018 года с возможностью дальнейшей пролонгации. Также Москва предлагала направить экспертов в сирийский город Хан-Шейхун «для проведения полномасштабного расследования с использованием всех возможных методов» применения химоружия 4 апреля.​



Мандат миссии ООН и ОЗХО​ по расследованию химатак в Сирии истекает 17 ноября в полночь.