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Глава Пентагона назвал условия начала переговоров США с КНДР
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Глава Пентагона назвал условия начала переговоров США с КНДР
Политика, 01:52
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Глава Пентагона назвал условия начала переговоров США с КНДР

США могут начать переговоры с КНДР только в том случае, если Пхеньян откажется от ракетных запусков. Об этом, как передает Reuters, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Кроме того, он подчеркнул, что северокорейские власти должны отказаться от развития военной программы и экспорта вооружений. ​«Если они прекратят испытания, прекратят развития [ракетно-ядерной программы], остановят экспорт вооружений — тогда откроется возможность для разговора», — заявил Мэттис.

Ранее власти США неоднократно заявляли, что в числе возможных путей решения проблемы КНДР может быть и военная сила. В частности, о том, что Вашингтон не исключает применение силовых методов, заявлял Дональд Трамп. В начале сентября президент США в числе возможных инструментов давления назвал и американское ядерное оружие. Позднее, с трибуны ООН Трамп заявил, что США в случае необходимости готовы «полностью уничтожить КНДР». Готовность США к силовому решению проблемы КНДР поддерживает также Япония.

Теги: США , КНДР , Джеймс Мэттис
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