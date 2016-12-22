Reuters узнал о переговорах немецкой VNG о продаже бизнеса в Норвегии

VNG, одна из крупнейших энергетических компаний Германии, ведет переговоры о продаже своей доли в проектах в нефтегазовой сфере в Норвегии, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Одним из возможных покупателей может быть DEA, входящая в группу L1 Михаила Фридмана.
Для реализации сделки VNG привлекла инвестбанк Citi. По планам, VNG должна реализовать свою долю в проектах по добыче нефти и газа на шельфе, стоимость сделки может достичь $500 млн. На продажу может пойти и доля VNG в проекте по разработке нефтяного месторождения Fenja, стоимость разработки которого оценивается в $1,4 млрд.
В списке потенциальных покупателей активов Reuters называет нефтегазовую компанию DEA, контролируемую Михаилом Фридманом, Point Resources, контролируемую HitecVision и ряд британских нефтегазовых компаний.
VNG (Verbundnetz Gas AG) — один из крупнейших импортеров газа в Германии. VNG занимается разведкой и добычей газа на шельфе Норвегии и Дании, владеет подземными хранилищами газа (ПХГ) и контролирует вторую по протяженности сеть газопроводов в Германии. Вместе с «Газпромом» компания реализует проект по строительству подземного хранилища газа «Катарина», проектная емкость которого составляет 650 млн. куб. м.
Компания DEA в 2015 году была приобретена L1 Михаила Фридмана. Компания работает в Норвегии, Дании, Германии и Египте, имеет лицензии на разведку нефтегазовых месторождений в Ирландии, Ливии, Суринаме и Туркменистане. В августе компания привлекла партнера для работы на шельфе Бразилии. DEA развивает норвежское направление бизнеса — в январе 2017 года она получила две новые лицензии на разработку месторождений от Министерства нефти и энергетики Норвегии.