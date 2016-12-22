В Кремле назвали «несправедливым» решение WADA по правам РУСАДА

В Кремле не согласны с отказом членов совета Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и назвали это решение «несправедливым». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это очень неприятная новость. Мы отрицали и категорические отрицаем, что случаи употребления допинга имеют государственную поддержку», — подчеркнул Песков. По его словам, в Кремле исходят из заявления президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха о том, что решение WADA не имеет прямого отношения к вопросу об Олимпийских играх. «Намерены и дальше продолжать общаться с международным сообществом и организациями для отстаивания позиции России», — отметил пресс-секретарь президента.

Ранее 16 ноября совет учредителей WADA отказался восстановить в правах РУСАДА. Члены совета посчитали, что российское агентство не признало «публично и безоговорочно» выводы комиссии Ричарда Макларена о существовании «государственной системы допинга». Также РУСАДА не предоставило WADA доступ к допинг-пробам, опечатанным в лаборатории в Москве.

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков сообщил, что Россия не может безоговорочно признать выводы комиссии Макларена. Он также призвал восстановить в правах РУСАДА, так как агентство было реформировано и у него сменилось руководство. Таким образом, организация стала полностью независимой от властей.

Министр спорта Павел Колобков заявил, что решение WADA не повлияет на участие России в Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхёнчхане.

В свою очередь глава РУСАДА Юрий Ганус назвал «провалом» прежнюю зависимость агентства от WADA. Он также заявил, что РУСАДА — «полностью независимая организация». «Основная миссия [РУСАДА] — защищать чистых спортсменов и продвигать антидопинговую культуру», — добавил Ганус.