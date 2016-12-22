РУСАДА заявило о выполнении требований WADA

Все пункты «дорожной карты» по восстановлению РУСАДА, кроме двух, выполнены. Об этом, как передает корреспондент РБК, на пресс-конференции заявил гендиректор агентства Юрий Ганус.

По словам Гануса, оставшиеся пункты являются техническими, и их выполнение от агентства не зависит. «РУСАДА отвечает всем признакам транспарентности и независимости. «Дорожная карта» была разбита по пунктам, мы четко выполняли ее», — заявил он. По его словам, работа проводилась при активной помощи экспертов WADA.

«Мы уважаем решение WADA и будем работать дальше. Основная миссия — защищать чистых спортсменов и продвигать антидопинговую культуру. То, что РУСАДА было зависимым, — это провал. Сейчас РУСАДА — полностью независимая организация. Эту независимость необходимо поддерживать и защищать», — считает Ганус.

По словам главы РУСАДА, агентство активно сотрудничает с Олимпийским и Паралимпийским комитетами по части преследования не только спортсменов, уличенных в применении допинга, но и их тренеров.

Ранее совет WADA заявил, что российская сторона не выполнила предъявленные к ней требования, и отказался восстанавливать РУСАДА в правах. Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков призвал вернуть РУСАДА полномочия, так как организация была реформирована, у нее сменилось руководство и она стала независимой от правительства.