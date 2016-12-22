Маккейн выступил против сравнения RT с американскими СМИ

Сенатор-республиканец Джон Маккейн призвал не сравнивать RT и американские СМИ, которые в России могут быть признаны иноагентами после принятия нового закона. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте сенатора.

По словам Маккейна, Америка поддерживает свободу слова и прессы во всем мире и должна обозначить разницу между RT и такими СМИ, как «Голос Америки», «Радио Свобода / Свободная Европа», CNN или Би-би-си.

«Журналисты, которые работают на эти редакции, добиваются правды, развенчивают ложь и призывают правительства к ответу. Пропагандисты с RT распространяют ложь и пытаются ослабить позиции демократических правительств в интересах продвижения повестки [президента России] Владимира Путина», — считает сенатор.

15 ноября Госдума приняла поправки в закон, позволяющие признавать СМИ, которые финансируются из зарубежных источников, иноагентами. 22 ноября поправки может одобрить Совет Федерации, после их должен подписать президент. Закон вступит в силу, когда будет опубликован.

В тот же день Минюст России начал присылать уведомления СМИ, которые могут получить статус иноагента, несмотря на то, что соответствующий закон прошел только через Госдуму. Письмо министерства получил региональный проект «Радио Свобода» «Крым.Реалии», а также, по данным источника «РИА Новости» в Минюсте, «Idel. Реалии», «Сибирь.Реалии», «Радио Свободная Европа/ Радио Свобода», «Настоящее время» (совместный проект с «Голосом Америки») и радиостанция «Голос Америки».

Минюст США 13 ноября обязал RT America зарегистрироваться в качестве иноагента.