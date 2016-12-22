Глава RT Симоньян прокомментировала американский закон об иноагентах

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила РБК, что американский закон об иноагентах направлен на подрыв репутации СМИ, ограничение деятельности и давлении на сотрудников. Таким образом она отреагировала на слова представителя Госдепа о том, что в Москве не понимают суть данного закона.

«Госдеп прекрасно об этом знает. Теперь, когда такой же закон принят в России, и иноагентами будут признаны финансируемые Госдепом СМИ, у них будет прекрасная возможность в этом убедиться», — заявила Симоньян.

Ранее 15 ноября официальный представитель Госдепа США заявил, что, судя по заявлениям российских официальных лиц, они не понимают американский закон о регистрации иностранных агентов (FARA). Представитель ведомства заявил, что FARA направлен на повышение прозрачности и не препятствует распространению информации, не запрещает финансирование и не применяется для ограничений политической свободы.​

14 ноября телеканал RT America внесли в список иностранных агентов Минюстом США. Американскому подразделению канала пришлось выполнить соответствующие требования Минюста США и зарегистрироваться в качестве иноагента.

В ответ на это спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать возможные «зеркальные меры» в отношении американских СМИ. 15 ноября Госдума приняла поправки в законодательство, приравнивающие зарубежные средства массовой информации к иностранным агентам. На издания, получающие иностранное финансирование, должны распространяться те же законодательные нормы, что и для некоммерческих организаций, имеющих статус иностранного агента.