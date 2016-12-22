Врачи сообщили о состоянии выжившей в катастрофе под Хабаровском девочки

Угрозы жизни единственному выжившему в авиакатастрове под Хабаровском ребенку нет, заявил главный врач регионального центра медицины катастроф Павел Курнявка. Об этом сообщает «РИА Новости».
По его словам, сейчас девочка принимает обезболивающие и седативные средства «с учетом психотравмы». «Ничего угрожающего жизни нет. Девочка в сознании. Перелом голеностопа подтвердился, подозрение на ЧМТ [черепно-мозговую травму] под вопросом», — сказал Курнявка.
Он добавил, что диагноз будет уточнен после перевозки в больницу в Хабаровске.
Ранее родственники выжившей девочки рассказали РБК, что она находится в сознании и «борется за жизнь».
Летевший из Хабаровска в Нелькан пассажирский самолет L-410 разбился при заходе на посадку в двух километрах от аэропорта. Воздушное судно потерпело крушение при заходе на второй круг, так как с первого раза сесть не вышло. В результате катастрофы погибли семь находившихся на борту человек, включая экипаж. Выжила трехлетняя девочка.
В Хабаровском крае в связи с крушением самолета власти ввели режим ЧС. На каждого погибшего будет выплачена компенсация в размере 1 млн руб, и 400 тыс. руб. — для пострадавшей девочки.
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следователи рассматривают три версии причины случившегося: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилота и техническая неисправность.
Похороны погибших в катастрофе пройдут 18 ноября.