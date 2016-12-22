Госдеп заявил о потере ИГ 95% территории в Сирии и Ираке

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) потеряла 95% занимаемой ранее территории, заявил спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгерк по итогам встречи ее представителей в Иордании. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.

По словам Макгерка, с тех пор, как в 2014 году была сформирована международная коалиция, от власти группировки были освобождены 7,5 млн человек. «ИГИЛ потеряло 95% территории, которую оно когда-то контролировало», — заявил он.

Макгерк подчеркнул, что с тех пор ИГ «не вернуло ни единого метра территории, которою потеряло». «У ИГ больше нет столицы, так называемый халифат разваливается, они бегут туда, где могут спрятаться», — добавил он.

Однако американский спецпредставитель в коалиции заверил, что террористов нигде не оставят в покое, «от Ливии до Филиппин и Афганистана». «Это битва поколения, которая требует продолжения международного сотрудничества», — сказал Макгерк.

По словам Макгерка, против террористов борется «одна из самых больших коалиций в истории» — 74 государства, включая членов НАТО, Лиги арабских государств и Евросоюза. Макгерк также напомнил о необходимости интенсифицировать гуманитарную помощь. По его словам, на встрече представителей коалиции обсуждалась помощь в восстановлении Сирии, а также произошла учредительная встреча Донорского консорциума, который будет обсуждать вопросы вложения средств в эту деятельность.

В конце октября президент Владимир Путин заявил об освобождении от боевиков ИГ «90% Сирии». До этого об министр обороны Сергей Шойгу отчитался о сокращении контролируемой террористами сирийской территории до 5%.