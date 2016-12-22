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В Раде в законопроект о реинтеграции Донбасса добавили положения о Крыме
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В Раде в законопроект о реинтеграции Донбасса добавили положения о Крыме
Украинский кризис, 15 ноя, 23:57
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В Раде в законопроект о реинтеграции Донбасса добавили положения о Крыме

В законопроект о реинтеграции Донбасса добавили дату начала «оккупации» Крыма и касающиеся этого положения, заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) депутат Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» (БПП) Иван Винник. Об этом сообщает LIGA.net.

Как заявил Винник, из законопроекта исключены отсылки к Минским договоренностям и любые упоминания о них, а вместо этого добавлены положения об «оккупации» Россией Крыма. ​«Дата начала оккупации, 20 февраля 2014 года, указана в постановлении Верховной Рады и в исках Украины в международные суды по поводу Крыма», — объяснил депутат.

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Кроме того, по требованию фракции «Самопомощь», в текст документа включили положения об обязательстве страны-«оккупанта» (подразумевается Россия) обеспечивать территории Крыма, а также ЛНР и ДНР.

В начале ноября спецпредставитель США по Украине Курт Волкер попросил украинские власти воздержаться от связывания Крыма с вопросом урегулирования конфликта в Донбассе.

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Ранее Верховная Рада обсуждала внесение положений в законопроект о реинтеграции Донбасса, которые касаются разрыва дипотношений с Россией. Соответствующие поправки 7 ноября предложил депутат Рады от БПП Иван Винник. Он объяснил, что невозможно признавать Россию «страной-агрессором» и сохранять с ней дипотношения. Однако 14 ноября украинский парламент не поддержал это предложение.

Теги: Украина , Крым , Донбасс , реинтеграция
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