Экипаж пилотируемого корабля «Союз ТМА-16М» приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз ТМА-16М» приземлился в 146 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане, сообщили в Центре управления полетами, передает ТАСС.

«Есть посадка», — сказал представитель ЦУПа.

Приземление произошло в 03:51 мск. Ранее в Центре управления полетами сообщали, что экипаж справился с перегрузками и чувствует себя хорошо. «По докладу командира корабля, экипаж чувствует себя хорошо», — заявили в ЦУП.

В составе экипажа — российский космонавт Геннадий Падалка, космонавт из Казахстана Айдын Аимбеков и астронавт из Дании Андреас Могенсен.

Как отмечает ТАСС, после посадки все космонавты отправятся не к местам прохождения реабилитации, а в Астану — на торжественную встречу с руководством республики. Это связано с тем, что Аимбетов является первым космонавтом в истории независимого Казахстана.

В то же время российский космонавт Падалка стал рекордсменом по суммарному времени, проведенному в космическом пространстве. За пять полетов он провел вне Земли 878 суток.

2 сентября ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз ТМА-16М» стартовала с космодрома Байконур. В тот же день «Союз» вышел на околоземную орбиту. 7 сентября Центр управления полетами скорректировал орбиту МКС.