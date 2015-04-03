Мандат Немцова в Ярославской думе унаследует член РПР-ПАРНАС Цепенда

Мандат депутата Ярославской областной думы погибшего Бориса Немцова будет передан лидеру ярославского отделения РПР-ПАРНАС Василию Цепенде. Об этом сообщил сам политик, передает ТАСС.

«В понедельник мы относим в избирком решение совета регионального отделения, и все, от нас больше ничего не требуется», — сказал он. Кандидатура Цепенды была единственной, и члены совета поддержали ее единогласно.

Этот мандат — единственный, принадлежащий партии РПР-ПАРНАС, сопредседателем которой был Немцов. На выборах в сентябре 2013 года за партию проголосовали 5,11% избирателей. 31 марта депутаты Ярославской областной думы приняли решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Бориса Немцова в связи с его смертью.

Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля на Большом Москворецком мосту в центре столицы. 8 марта были арестованы пять подозреваемых в убийстве политика, в том числе бывший офицер внутренних войск МВД России Заур Дадаев.