Суд удовлетворил иск Альфа-банка о взыскании с UTair $11,7 млн

Арбитражный суд Москвы во вторник удовлетворил иск Альфа-банка о взыскании с авиакомпании UTair $11,7 млн долга, включая $304,6 тыс. неустойки, передает Интерфакс.

Суд отказался отложить заседание в связи с ведением переговоров о заключении мирового соглашения. Об этом ходатайствовал представитель авиаперевозчика.

12 марта Альфа-банк подал заявление с требованием признать банкротом авиакомпанию. Общая сумма требований банка — $22 млн.

Первый иск о банкротстве банк подал 18 февраля. До этого Альфа-банк подал к авиаперевозчику уже десять исков. Кредитная организация требует взыскать с UTair $42,4 млн (и проценты в сумме $510 тыс.) и 116 млн руб. (и ​проценты в сумме ​545 тыс. руб.).