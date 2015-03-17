Суд удовлетворил иск Альфа-банка о взыскании с UTair $11,7 млн
Бизнес, 17 мар 2015, 17:10
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Суд удовлетворил иск Альфа-банка о взыскании с UTair $11,7 млн
Арбитражный суд Москвы во вторник удовлетворил иск Альфа-банка о взыскании с авиакомпании UTair $11,7 млн долга, включая $304,6 тыс. неустойки, передает Интерфакс.
Суд отказался отложить заседание в связи с ведением переговоров о заключении мирового соглашения. Об этом ходатайствовал представитель авиаперевозчика.
12 марта Альфа-банк подал заявление с требованием признать банкротом авиакомпанию. Общая сумма требований банка — $22 млн.
Первый иск о банкротстве банк подал 18 февраля. До этого Альфа-банк подал к авиаперевозчику уже десять исков. Кредитная организация требует взыскать с UTair $42,4 млн (и проценты в сумме $510 тыс.) и 116 млн руб. (и проценты в сумме 545 тыс. руб.).